Atleta De Judô Da ACEs Vence Copa São Paulo Em Mirassol

A ACEs (Associação Catanduvense de Esportes) foi campeã no dia 28 de setembro da Copa Mirassol, na Copa São Paulo de Judô, o atleta Murilo Batista Rodrigues venceu as quatro lutas levou a medalha como campeão do evento.

Segundo o Técnico Responsável, Lincoln Xavier de Oliveira o atleta tem se esforçado muito e treina todos os dias da semana com potencial técnico e físico para os campeonatos e, por conta disso, Murilo conquistou mais uma vez medalhas.

“Murilo é um excelente judoca com um curriculum de medalhas e com esta vitória estaremos em breve no Campeonato Brasileiro em Blumenau, estamos treinando muito e tenho a expectativa de voltar com grandes resultados”, terminou o técnico.

O atleta também participou de um campeonato paulista no dia 29 de junho na cidade de Vargem Grande do Sul classificado em terceiro lugar no ranking. E Com essas vitórias Murilo e ACEs estará de 01 a 03 de novembro no Campeonato Brasileiro em Blumenau, Santa Catarina.

Aconteceu há três meses a XXI Copa de Judô, no Clube de Tênis Catanduva. O evento que foi organizado em conjunto pela ACES (Associação Catanduvense de Esportes) e Clube de Tênis Catanduva. O evento contou com duas competições: uma fase do Campeonato Paulista de Judô, classificatória para o Campeonato Brasileiro, e a outra para XXI Copa Catanduva de Judô.

Na ocasião pela classificação geral, a ACES deveria ficar em 1° lugar, mas abriram mão do prêmio por serem organizadores, assim na sequência ficou em 1° no podium a Associação Matsumi de Judô e Karatê, em 2° lugar o Instituto Prof. Soshishe China de Barretos, em 3° Associação Arashiro de Judô de Altair, em 4° lugar Associação Sérgio Berrante de Bebedouro e em 5° lugar Clube de Tênis de Catanduva.

Ariane Pio

Da Reportagem Local