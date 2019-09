Atleta De Catiguá Ganha Medalha De Ouro Em Copa De Votuporanga

No ultimo sábado (7), a judoca Vitória Campos de Catiguá conquistou medalha de ouro na categoria sub 18 meio pesado, na VII Copa da cidade de Votuporanga. A Copa foi realizada no ginásio de esportes Jane Maria Lacerda Soares e contou com várias atletas do Estado de São Paulo, de 17 cidades. Vitória Campos já havia conquistado o segundo lugar no Inter-regional organizado pela Federação Paulista de Judô, com isso garantiu sua vaga para o Campeonato Paulista que será realizado em Itapecerica da Serra em outubro.

A atleta segue em treinamento para a próxima disputa. Na classificação geral da VII Copa da cidade de Votuporanga, o Rio Preto Automóvel Clube ficou em 1º lugar. Em 2º, C.T. Meninos de Ouro de Guaíra, e em 3º, Academia Matsumi de Judô e Karatê de São José do Rio Preto.

Andradina, São José do Rio Preto, Catanduva, Valentim Gentil, Fernandópolis, Jales, Araçatuba, Ilha Solteira e Guaíra foram as cidades da região que participaram do campeonato.

Judô é uma arte marcial praticada como esporte. Criada por Jigoro Kano em 1882, o judô é uma adaptação do jiu-jitsu, que tem por objetivo desenvolver técnicas de defesa pessoal, fortalecer o corpo, o físico e a mente de forma integrada. Foi considerado esporte oficial no Japão no final do século XIX.

Os judocas são divididos em duas categorias: principiantes (kiu) e mestres (dan). A cor da faixa utilizada na vestimenta indica o grau de aprendizado. Os principiantes usam, nesta ordem, faixa branca, azul, amarela, laranja, verde, roxa e marrom. Os mestres utilizam a faixa preta, a listrada de vermelho e branco e a vermelha.

Ariane Pio

Da Reportagem Local