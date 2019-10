Atleta Da Aces Compete Em Campeonato Do Ifsp No Espírito Santo

A ACEs (Associação Catanduvense de Esportes) mais uma vez foi campeã. Desta vez, a associação se destacou na segunda-feira (08) e na terça-feira (09) com o atleta Rafhael Zserman Rodrigues em Guarapari, no Espírito Santo. O atleta competiu nos jogos do Instituto Federal a nível nacional, uma importante competição onde todos os estados brasileiros participaram, sendo que o catanduvense venceu levando três medalhas de ouro, na categoria individual até 90 quilos, na categoria absoluto com mais de 100 quilos e medalha na categoria equipes.

Segundo o Técnico Responsável, Lincoln Xavier de Oliveiral, o atleta já é considerado profissional, contou que Rafhael é filho de amazonenses, morador de Brasília e chegou em Catanduva com 14 anos e logo já foi treinando. Hoje com 17 anos o atleta da ACEs conseguiu atingir um potencial acima da média.

“Rafhael é um excelente judoca estamos esperando cada vez mais o rendimento de um judoca e para isso muito treino, esforço e dedicação deste nosso aluno e atleta, nesta competição ele lutou 11 vezes e ganhou todas sem desânimo nenhum como um bom guerreiro judoca”, terminou o técnico.

Outra notícia boa para a Associação que o atleta foi escolhido entre os quatro melhores do Estado de São Paulo e por isso foi representar Catanduva no Jogos do Instituto Federal.

Ariane Pio

Da Reportagem Local