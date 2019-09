Atleta Altobeli de Catanduva Brilha no Desfile de 7 de Setembro em Brasília

SO desfile de 7 de Setembro realizado no sábado, em Brasília começou às 9h, com a participação do presidente da República, Jair Bolsonaro. As celebrações dos 197 anos do Dia da Independência teve a participação do atleta Catanduvense Altobeli Silva carregando “O Fogo Simbólico da Pátria”, terceiro sargento da Marinha e medalhista de ouro nos Jogos Pan-Americanos de Lima, em Agosto.

Em entrevista, o atleta catanduvense Altobeli contou quando recebeu o convite para participar. “Quando me chamaram para liderar o desfile e falar as palavras ao mérito ao Presidente Bolsonaro não acreditei, a documentação, protocolos e tudo mais foram feitos pela Marinha. Foi bem emocionante quando eu vi o Presidente, Edir Macedo e o Silvio Santos, foi incrível. Eu lembro que quando comecei a entrar pela avenida, um filme passou na minha cabeça, todas as lutas, todas as dificuldades e naquele momento estava ali liderando o desfile mais importante do país, onde na minha infância lá no Bom Pastor, via somente pela TV. Foi muito incrível e gratificante”, relatou o atleta.

Mais de 4,5 mil pessoas participaram do desfile na Esplanada dos Ministérios, sendo 3 mil militares das Forças Armadas.

O grupo deteve o recorde mundial de ter apresentado 47 militares em deslocamento em uma única moto.

O encerramento do desfile ficou por conta da Esquadrilha da Fumaça. Houve em média nas arquibancadas 20 mil pessoas sentadas, o mesmo número dos anos anteriores. Outra parte do público pode acompanhar a programação nos arredores da Esplanada dos Ministérios. Dez telões foram instalados para que todos pudessem acompanhar.

Altobeli ainda disse que tem novas disputas pela frente como o Campeonato Mundial de Quatar e o Mundial Militar na China.

Ariane Pio

Da Reportagem Local