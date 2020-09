Atividades Esportivas Retomam de Forma Gradual

Atividades esportivas serão retomadas de forma gradual pela Secretaria de Esportes, Lazer e Turismo (Smelt). A pasta definiu a grade para retorno das atividades esportivas.

De acordo com a prefeitura, inicialmente parte da demanda de algumas modalidades serão retomadas, como treinamento funcional, yoga, aeroboxe, alongamento e condicionamento físico.

Para participar, os alunos devem estar matriculados na modalidade, mediante apresentação de atestado médico que o considere apto para a prática do exercício.

Ainda segundo a prefeitura, equipes da Smelt adotarão medidas de prevenção ao novo coronavírus.

Dessa forma, todas as atividades serão desenvolvidas nas quadras abertas, respeitando o limite de distanciamento social.

Dentre as regras, não será permitido levar acompanhante e nem aglomerações. O acesso aos espaços só será liberado com cinco minutos de antecedência ao início do horário da aula, mediante uso de máscara.

Terminado o ciclo, os ambientes e utensílios utilizados durante as atividades serão devidamente higienizados.

A agenda da Smelt prevê, ao longo desta semana, o atendimento presencial para que os participantes possam efetivar a rematrícula. A partir daí, será organizado o fluxo, reforçadas as orientações e verificadas as condições de cada aluno e sua aptidão a continuar a praticar atividade física.

O atendimento será das 8 às 16 horas, nas secretarias dos conjuntos esportivos. Os portões serão abertos para aulas de esporte a partir do dia 28 de setembro.

Conjunto Esportivo Anuar Pachá

Treinamento Funcional

Aulas: 2ª e 6ª, às 7h

Aulas: 3ª e 4ª, às 18h15

Yoga

Aulas: 3ª e 5ª, às 18h15

Conjunto Esportivo Prof.ª Elba Reny Francischelli (Gavioli)

Treinamento Funcional

Aulas: 2ª e 4ª, às 8h

Aulas: 3ª e 5ª, às 18h15

Conjunto Esportivo João Crippa (São Francisco)

Aeroboxe

Aulas: 3ª e 5ª, às 7h15

Alongamento

Aulas: 3ª e 5ª, às 8h

Treinamento Funcional

Aulas: às 18h15

Condicionamento Físico

Aulas: 4ª e 6ª, às 7h15 e às 8h

