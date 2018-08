As atividades da Semana da Pessoa com Deficiência serão lançadas nesta terça-feira (14). A programação começa na semana que vem com palestras, workshop e rodas de conversas, entre as atrações. O lançamento está marcado para as 9 horas no auditório do Hospital Mahatma Gandhi. O evento é uma prévia da ação que será realizada pela Prefeitura de Catanduva e Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência.

O objetivo do evento é o de reafirmar o contexto do movimento. Na programação que começa segunda-feira (20) e termina na sexta-feira (24), também haverá mostra artística, vivências e apresentação teatral. Diferentes espaços públicos serão utilizados pelas equipes. Entre eles está a Praça 9 de Julho, o Conjunto Esportivo Anuar Pachá e a Câmara de Vereadores. Também receberão as atividades o IMES, Unifipa, Fatec, Instituto Federal, Senac, Apae e Sincomerciários.

A abertura oficial será no Centro Universitário Padre Albino (Unifipa) com a palestra “A Lei Brasileira de Inclusão no Cotidiano da Pessoa com Deficiência”, que será ministrada pelo advogado Júlio César Ballerini Silva, mestre em Direito Processual Civil e professor universitário. O evento será na segunda (20) e começa a partir das 19h30.

A assessoria de imprensa da prefeitura diz que uma das principais intervenções do setor será desenvolvida pela Secretaria de Assistência Social, que realizará trabalho socioeducativo de combate à violência contra a pessoa com deficiência, com abordagens em escolas e núcleos sociais nos bairros pela equipe do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas).

Já a Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes Urbanos (STU) realizará atividades de educação no trânsito, voltada aos motoristas, sobre o uso consciente das vagas exclusivas para pessoas com deficiência. Todos os eventos terão entrada gratuita e a programação poderá ser conferida no site da prefeitura (www.catanduva.sp.gov.br).

Cíntia Souza

Da Reportagem Local