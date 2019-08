Atividades Da Inclusão Social Para Terceira Idade Já Estão Com Inscrições Abertas

Aos que estão aproveitando a melhor idade e procuram por uma prática de atividade física, a Prefeitura de Catanduva, através da Coordenadoria de Inclusão Social, divulgou que estão abertas as inscrições para a grade de atividades. Entre elas, há a de condicionamento físico, dança anos 80, caminhada orientada e natação para iniciantes.

“As vagas são limitadas por turma. Os interessados em participar devem fazer a matrícula na sede da Inclusão Social, que fica na rua 15 de Novembro, 1.600, no Santa Rosa. É obrigatório apresentar atestado médico no ato da inscrição. As atividades com os idosos movimentam várias modalidades e contam com público cativo. Atualmente, 600 vagas estão preenchidas. Boa parte dos participantes pratica mais de uma atividade. Todas as aulas são acompanhadas por profissionais de educação física. O conteúdo aplicado com as turmas leva em conta a limitação de cada um”, informa nota oficial da Prefeitura de Catanduva a respeito das vagas.

A coordenadora da Inclusão Social, Maria Rita Aguilar Araújo, também falou a respeito: “a cada ciclo vemos os praticantes superar limites. Eles desenvolvem habilidades e respondem positivamente aos estímulos a cada aula”.

Atividades

Condicionamento físico: de segunda, quarta e sexta, das 8h00 às 9h00, e das 14h00 às 15h00. Dança Anos 80: de terça e quinta-feira, sempre das 7h00 às 8h00. Caminhada orientada: também de terça e quinta, mas das 8h00 às 9h00.

Natação iniciação: de quarta e sexta-feira, das 8h00 às 8h50. Vale ressaltar que a Coordenadoria de Inclusão Social fica localizada na rua 15 de Novembro, número 1.600, no Jardim Santa Rosa. Aos interessados, o telefone para contato é o (17) 3523-8259.

Da Reportagem Local