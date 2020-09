Ativação De Prótese Emociona E Traz Nova Chance A Paciente Da Unimed Catanduva

Depois de quase 55 anos convivendo com aparelhos auditivos que passaram a limitar seu entendimento e a fizeram se afastar da família e amigos, Eliana dos Reis Florentino tem dois novos motivos para sorrir e conversar. Na última sexta-feira, 28 de agosto, ela ativou sua prótese coclear, implantada recentemente, e pode ouvir pela primeira vez com mais clareza após anos.

A cirurgia de implante coclear foi a primeira a ser realizada em Catanduva. O procedimento foi realizado no dia 25 de julho no Hospital Unimed São Domingos (HUSD) pelo otorrinolaringologista Evandro Marton da Silva, cooperado da Unimed Catanduva, e contou com a colaboração do otorrinolaringologista Luiz Henrique Chequim e da empresa que disponibilizou os dispositivos. “A cirurgia foi um sucesso. No dia seguinte, ela já estava em casa. Durante o primeiro mês é necessário aguardar a cicatrização para, em seguida fazer, a ativação”, explicou o cooperado.

O implante coclear foi desenvolvido para pessoas com perda auditiva neurossensorial profunda, que é quando as células ciliadas no ouvido interno estão danificadas e não são capazes de distinguir sons de forma adequada. O implante substitui as células danificadas e envia os sinais elétricos para o cérebro, que serão interpretados como som. Além do implante interno, há também o externo. Os dois ativos fazem com que o processador de áudio externo detecte os sons e envie para o implante interno.

Após o procedimento, é necessário que o paciente aguarde de 30 a 40 dias para fazer a ativação. Neste período, o profissional deve observar se a cicatrização ocorreu sem complicações e também se o paciente se queixou de dores na região.

Eliana fará o acompanhamento com a fonoaudióloga e com o otorrinolaringologista nos próximos meses para adaptação completa do implante.

Eliana perdeu a audição dos dois ouvidos – perda bilateral – por volta dos cinco anos de idade. Por conta da pouca idade, demorou a perceber que não ouvia. Nos últimos 55 anos, ela ouvia com a ajuda de aparelhos nos dois ouvidos.

Ariane Pio

Da Reportagem Local