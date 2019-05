Ativa Idade É Desenvolvida Pelo Cras Na Prática De Esportes

O projeto denominado Ativa Idade é desenvolvido pela Prefeitura, com profissionais das secretarias municipais de Assistência Social e de Esporte. Homens, mulheres e idosos são acompanhados por educadores físicos nos Cras (Centro de Referência de Assistência Social). As aulas de condicionamento físico têm adesão de, em média, 100 pessoas em cada um dos núcleos de atendimento, nos bairros Juca Pedro, Bom Pastor e Imperial.

A iniciativa visa incentivar a prática de exercícios, como forma de alcançar mais qualidade de vida, aliada a benefícios à saúde, como controle da pressão arterial, melhora na capacidade cardiovascular, respiratória, amplitude, além de fatores psicológicos devido aos estímulos à socialização dos adeptos. Respeitando a limitação de cada um, os alunos são estimulados a exercícios de alongamento e condicionamento físico. As aulas contam com incremento de cadeiras, bastão e acessórios que possibilitam mais firmeza aos praticantes, diminuindo os riscos de queda ou lesões. Ao final das aulas, é servido café da manhã aos participantes.

No começo deste ano, a Secretaria de Assistência Social distribuiu kits para uniformizar as atividades em todos os Cras. Os participantes receberam camiseta, squezze e toalha.

Para participar do projeto de condicionamento físico, é necessário fazer cadastro e apresentar atestado médico que pode ser obtido por meio de consulta em uma unidade de saúde.

O Cras atende no Juca Pedro, terça, quarta e sexta-feira das 7 às 8 horas. Cras Bom Pastor de quinta-feira das 7 às 8 horas. Cras Imperial de terça e quinta-feira das 7 às 8 horas.

Ariane Pio

Da Reportagem Local