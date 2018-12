Atitudes Simples Fazem Toda a Diferença Contra o Mosquito da Dengue

Atitudes simples fazem toda a diferença na hora de combater o mosquito Aedes aegypti, responsável por transmitir a dengue, chikungunya, zika vírus e febre amarela. Pode parecer clichê, mas a melhor forma é não deixar acúmulo de água em qualquer que seja o recipiente.

Para dar dicas e explicar as diferenças dos sintomas entre as três doenças, o especialista Ricardo Domingos Delduque, médico em clínica geral, pneumologia e medicina do sono é o nosso entrevistado.

Delduque faz parte do novo quadro da Band FM dedicado à saúde e ao bem-estar. Sobre os principais sintomas, o especialista ressalta: “Os sintomas de dengue são principalmente febre alta, dores no corpo e nos olhos, prostração e manchas pelo corpo, durante em torno de sete dias; nos casos mais graves provocam hemorragias, edema pulmonar e óbito.

A chikungunya também se apresenta com febre alta, prostração e cefaléia se diferenciando da dengue por dores articulares fortes e que podem persistir por vários meses ou nunca desaparecerem; raramente leva a óbito. Já a Febre Amarela parece nos primeiros dias como a dengue e a chikungunya, porém, após um período assintomático de horas a dias, 15% dos pacientes ficam com a pele e os olhos amarelos – icterícia – ou apresentam sangramentos importantes, levando à queda de pressão arterial e óbito em 20 a 50 % dos pacientes que apresentam esta forma grave”, explica o doutor.

Com o aumento de pernilongos durante o calor, surge à dúvida de algumas pessoas em dizer que o mosquito da dengue ao picar coça. O médico explica que é mito, pois o Aedes pode coçar, mas não necessariamente.

Outra questão que causa dúvida na população é se a pessoa que pega dengue pela segunda vez, tem mais chances de agravar o quadro clínico. “Ocorre um aumento do risco de dengue hemorrágica, porém o quadro hemorrágico pode ocorrer desde o primeiro episódio”, observa.

Sobre a informação de uma gestante que já teve dengue, trazer consequências à gestação, isso é mito. No entanto, se durante a gestação, a mãe pegar dengue ou zika vírus, o caso pode se complicar. “Se a mãe adquirir uma forma grave da doença, pode ocorrer um sofrimento fetal em decorrência do quadro, podendo ir a óbito. A doença zika também transmitida pelo Aedes, mas também pelo sangue, relações sexuais e leite materno, produz um quadro brando de febre e cefaleia, ou pode ser assintomático, porém, quando acomete gestantes principalmente nos primeiros três meses, leva a alto risco de microcefalia no feto”, informa.

Delduque orienta sobre as principais dicas para combater o Aedes: Não permita o acúmulo de água em recipientes como baldes e vasilhas. Se o recipiente que contém água não puder ser esvaziado, lembre-se de cobri-lo quando não estiver em uso.

Lembre-se de limpar potes de flores vazias e que não estão em uso. É aconselhável não manter qualquer recipiente com água estagnada em torno de casa, pois isto é um terreno fértil para os mosquitos.

Aplicar repelentes de mosquito em todas as áreas expostas do corpo se você vive em áreas de risco. Certifique-se de suas portas e janela estão bem vedadas quando fechadas. Se alguém em casa está doente com dengue, mantê-lo em um ambiente seguro sem a possibilidade de contato com mosquitos.

Dormir sempre sob uma tela protetora de mosquitos (especialmente importante para crianças pequenas, pois como eles dormem durante o dia, a chance de mordida de mosquito é alta).

Se você usa algum aparelho de refrigeração que usa água, lembre-se de esvaziar e limpar a água regularmente, mesmo quando não estiver em uso. Sempre cobrir sua lata de lixo quando não estiver em uso.

Um método natural para manter os mosquitos longe de casa é plantar manjericão sagrado (Ocimum tenuiflorum) perto de sua janela. A planta tem propriedades que não permitem a reprodução de mosquitos.

Usar cânfora como um repelente também faz maravilhas. A cânfora é uma alternativa menos nociva aos repelentes comerciais e funciona tão bem quanto os produtos comprados em supermercado.

A vacina de dengue é indicada para as pessoas que já tiveram a doença e morem em locais com casos frequentes da doença.

Não utilizar ácido acetilsalicílico e anti-inflamatórios não hormonais caso esteja com suspeita de Dengue.

Karla Sibro

Da Reportagem Local