Atiradores do TG Realizam Curso de Prevenção Para Acidentes Automobilísticos

Quando falamos em acidente de trânsito uma das grandes preocupações é com as pessoas que fazem uso de motocicleta, já que estão mais suscetíveis às possíveis gravidades dos acidentes. Pensando nisso, os atiradores do Tiro de Guerra participaram de um curso de prevenção de acidentes com motocicletas. A ideia é familiarizar os jovens atiradores com a realidade dos acidentes, evitando assim a mortalidade e a violência no trânsito.

A iniciativa foi coordenada pelo Sargento Fábio Grimaldi, Chefe de Instrução do TG. O curso foi realizado na última segunda-feira, dia 16 de Março e contou com a participação de 50 atiradores. As aulas abordaram técnicas para fazer curvas, frenagem segura, mudança de direção, pilotagem noturna, uso de equipamentos de segurança e inspeção preventiva da motocicleta.

O curso foi a última atividade dos atiradores, já que na terça-feira, dia 17, o Sargento Grimaldi comunicou a suspensão das atividades realizadas no TG. O objetivo é seguir as diretrizes divulgas pela Prefeitura de Catanduva em prevenção ao Coronavírus. Todas as atividades foram suspensas com prazo indefinido para retorno.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local