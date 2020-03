Atendimentos Psiquiátricos Continuam Em 2020 Em Santa Adélia

E neste ano de 2020, é dada sequência ao serviço de especialidades médicas de Santa Adélia continua com atendimentos em psiquiatria. De acordo com nota oficial da prefeitura do município, médica Sheila Baldan Buch, especialista de Catanduva, continua a clinicar.

Segundo informações da Secretaria Municipal de Saúde, a médica está atendendo três vezes ao mês. “O atendimento com a psiquiatra, assim como com todos os especialistas da nossa rede municipal de Saúde, é feito através de encaminhamento, após o paciente passar pelo atendimento do clínico”, informou a secretária Tânia Canossa. Sem contar o serviço de psiquiatra, Santa Adélia conta com especialistas nas áreas de cardiologia e gastroenterologia. Tânia, mais uma vez, explica: “Temos consultas com esses especialistas nos hospitais de referência da região, mas as vagas nem sempre são suficientes. Por isso, o município contratou esses médicos, assim os pacientes não precisam esperar longos períodos para se consultarem”. Vale ressaltar, ainda, que o atendimento da psiquiatra é realizado no Centro Cultural, mesmo local onde fica a sede da Secretaria da Saúde e os atendimentos de fisioterapia, psicologia, nutricionista e terapia ocupacional. A médica também estará passando pelas unidades de saúde, conforme a demanda de pacientes de cada região do município.

Da Reportagem Local