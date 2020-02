Atendimentos da Saúde em Santa Adélia Passaram de 7 Mil no Mês de Janeiro

A Secretaria Municipal de Saúde de Santa Adélia realizou apenas em janeiro de 2020 mais de 7 mil atendimentos em suas unidades. Os dados foram divulgados pela Prefeitura, na última segunda-feira, 24 de Fevereiro.

No total foram realizados 351 exames laboratoriais, 52 consultas de pré-natal, 2.291 consultas médicas em atenção básica, 26 consultas médicas em atenção especializada, 1.842 aferições de pressão arterial, mais de 200 tratamentos dentários incluindo restaurações, curativos e extrações; 125 visitas domiciliares feitas por profissionais de nível médio, além de 154 avaliações antropométricas (método de investigação nutricional baseado na medição das variações físicas e na composição corporal) e 66 testes rápidos para detecção de HIV, Hepatite C e Sífilis.

Outro número que se destacou foram os atendimentos de fisioterapia, somente em Janeiro foram realizados 255 atendimentos. “O serviço teve um diferencial em comparação ao ano passado, já que está atendendo em um novo espaço, com duas salas de atendimento e mais uma sala de avaliação. É um excelente espaço, já temos profissionais de qualidade e agora também contamos com um espaço físico, mobiliários e aparelhos novos”, explicou o prefeito.

A Central de Ambulâncias também apresentou números expressivos em Janeiro, somando 365 viagens para 950 pacientes e 471 acompanhantes. Foram rodados 67.289 quilômetros e gastos 7.691 litros de combustível. São 25 veículos disponíveis para serviço da Saúde entre Santa Adélia e os distritos de Botelho, Santa Rosa e Ururaí. Os principais destinos das ambulâncias são Catanduva, São José do Rio Preto, Barretos, Campinas, São Paulo.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local