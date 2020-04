Atendimento Odontológico Só Em Casos De Urgência E Emergência Segundo CROSP

A decisão da Secretaria da Saúde do Estado de São Paulo está em conformidade com as recomendações do Conselho Regional de Odontologia de São Paulo (CROSP) e segue a mesma linha das notas técnicas divulgadas anteriormente pelo Ministério da Saúde e pela Anvisa, o atendimento odontológico das redes pública e privada deve ser restrito aos casos de urgência e emergência em meio à pandemia do novo coronavírus . O CROSP vem atuando em proximidade com os órgãos públicos responsáveis pelas políticas de atendimento à saúde, recomendando medidas em favor da proteção dos profissionais das redes pública e privada – e também da população.

A não observância das diretrizes do Centro de Vigilância Sanitária estadual para que o profissional da Odontologia atenda somente casos de urgência e emergência poderá resultar na instauração de processo ético. Isso ocorre em decorrência de que, no cenário atual, o atendimento não urgente ou emergencial pode causar exposição a risco biológico, o que configura descumprimento do dever de zelar pela saúde do paciente e demais profissionais envolvidos.

Do ponto de vista jurídico-legal, compete às autoridades de Vigilância Sanitária do Estado e das Prefeituras fiscalizar se os estabelecimentos públicos e privados estão obedecendo as determinações e autuar aqueles que por ventura descumprirem as determinações. No caso de qualquer possível irregularidade, as denúncias devem ser feitas junto aos órgãos de Vigilância da SES-SP e dos municípios.

Emergências x urgências – O Conselho Regional de Odontologia de São Paulo (CROSP) esclarece quais são as situações que configuram atendimentos de emergência e de urgência. Emergências são situações que expõem o paciente a potencial risco de morte. Por exemplo: Sangramentos não controlados; Celulite ou infecções bacterianas difusas, com aumento de volume (edema) de localização intra-oral ou extra-oral, e potencial risco de comprometimento da via aérea dos pacientes; Traumatismo envolvendo os ossos da face, com potencial comprometimento da via aérea do paciente.

Urgências odontológicas são situações que determinam prioridade para o atendimento, mas não configuram potencial risco de morte ao paciente. Por exemplo: Dor odontológica aguda decorrente de inflamações da polpa; Pericoronarite ou dor relacionada a processos infecciosos envolvendo os terceiros molares retidos; Alveolite pós-operatória, controle ou aplicação medicamentosa local. Abscessos (dentário ou periodontal) ou infecção bacteriana, resultando em dor localizada e edema. Fratura de dente, resultando em dor ou causando trauma do tecido mole bucal. Trauma dental com avulsão ou luxação. Entre outras.

Confira demais orientações na nota completa: http://www.crosp.org.br/uploads/arquivo/8e4f526c0d57f3c8ab969046b 29d5c30.pdf.

Ariane Pio

Da Reportagem Local

