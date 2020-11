Ateliê Amor ao Próximo Vai Promover Bazar Com Peças Natalinas

A Associação de Senhoras do Ateliê Amor ao Próximo (ASAAP) vai promover a partir da próxima segunda-feira, dia 09 de Novembro, um bazar com peças natalinas.

Todos os artigos vendidos são confeccionados pelas voluntárias da ASAAP, que auxilia diversas entidades e instituições de Catanduva com doações de alimentos e produtos artesanais.

“O objetivo do nosso serviço é sempre fazermos doações materiais isto é, não doamos nada em dinheiro e sim material como produtos e alimentos” explicou a presidente, Maria Beatriz Hernandez Calixto.

O bazar ocorrerá de segunda à sexta-feira, das 11h às 14h e aos sábados das 9h às 13h, na Rua Municipal, 860 – Higienópolis. As voluntárias seguirão todas as medidas de prevenção à Covid-19, tais como, uso obrigatório de máscara de proteção e a utilização de álcool gel.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local