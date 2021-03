Ateliê Amor ao Próximo Inicia Confecção de Máscaras Para Alunos da Rede Municipal

Atualmente a cidade enfrenta a pandemia do novo coronavírus, muita gente se sensibiliza com as dificuldades enfrentadas por uma parte da população e auxilia os mais necessitados. A Associação de Senhoras do Ateliê Amor ao Próximo (ASAAP) se uniu a essa rede de solidariedade. As voluntárias iniciaram a confecção de máscaras de proteção para doar aos alunos da rede municipal de ensino.

Os materiais utilizados na produção dos equipamentos foram arrecadados em uma campanha realizada nas redes sociais. A ação é solidária e tem como objetivo ajudar as famílias em situação de vulnerabilidade em meio à pandemia. “O objetivo do nosso serviço é sempre fazermos doações materiais isto é, não doamos nada em dinheiro e sim material como produtos e alimentos” explicou a presidente, Maria Beatriz Hernandez Calixto.

A confecção das máscaras continua e os interessados em contribuir com o material podem entrar em contato através do telefone (17)99736-1269 ou levar na sede da entidade que fica localizada na Rua Municipal, 860 – Higienópolis.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local