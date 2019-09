Associados a entidades comerciais parceiras têm desconto de 28% em plano de saúde empresarial

A Unimed Catanduva, cooperativa que presta serviço na área da saúde em 19 municípios da região, não mede esforços para fortalecer o relacionamento entre seus parceiros. Neste sentido, foi criada a campanha que oferece valores especiais a associados das entidades comerciais vinculadas à operadora.

De acordo com a Coordenadora Comercial de PJ, Geize Silva, empresas a partir de três vidas têm 28% de desconto no plano de saúde da Unimed Catanduva quando associadas das entidades comerciais parceiras. São sete tabelas disponíveis para contrato.

“Por exemplo, no plano coletivo empresarial a empresa disponibiliza o CNPJ e o empregado contrata o plano de saúde que melhor se adequa às suas necessidades e a de seu grupo familiar. Quanto maior o número de vidas da empresa, maior será o desconto no plano”, ressaltou a coordenadora.

Importante reforçar que, ao divulgar o desconto, as associações comerciais também poderão aumentar seu contingente de sócios ao oferecer mais um benefício aos empresários. “O plano de saúde é fundamental para o controle e redução do absenteísmo. Além disso, o funcionário saudável tem mais ânimo e, consequentemente, melhora a produtividade. Com uma prestação de serviços de confiança e credibilidade toda a família estará protegida”, disse Geize.

Cinco benefícios

O plano de saúde da Unimed Catanduva oferece cinco importantes benefícios ao cliente: hospital e laboratório próprios, medicina preventiva, atendimento lar e clínica de vacinas. Cada um deles, com a sua particularidade, é fundamental para a prevenção e promoção da saúde do colaborador.

Além disso, beneficiários tem à disposição as equipes de Relações Empresariais e Relacionamento com Cliente, sempre prontos para sanar dúvidas e oferecer resoluções para situações diversas. As empresas ainda contam com ciclo de palestras, avaliações de funcionários e outros benefícios oferecidos pela operadora.

Da Reportagem Local