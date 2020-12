Associação Sempre Viva Recebe Visita Do Prefeito Eleito Padre Osvaldo

O prefeito eleito Padre Osvaldo fez questão de ir conhecer na manhã de quarta-feira, (16), o trabalho realizado pela Associação Sempre Viva de Catanduva. Segundo informações, ele ficou encantado com a disposição das dirigentes e o amor delas pelas pessoas.

A ONG apoia dezenas de mulheres mastectomizadas, que foram submetidas a cirurgia de remoção completa da mama.

São 60 voluntárias que promovem uma série de atividades para arrecadar fundos, doando próteses mamárias externas de polietileno, almofadas, perucas, turbantes e tops, oferecendo também serviços de psicóloga, dentista, professor de educação física e fisioterapeuta. “Tivemos a feliz notícia da visita do Padre Osvaldo, que foi recebido com muita alegria, pois sabemos da suas boas intenções em ajudar quem mais necessita”, disse Sônia Spósito Ceneviva, atual presidente.

A Associação Sempre Viva concluiu recentemente as obras da sua nova sede, localizado à Rua Monte Santo, 226, no Jardim Aeroporto II.

A partir de janeiro os trabalhos serão intensificados na ONG (agora com mais espaço e comodidade).

Padre Osvaldo também chegou a visitar a AVCC (Associação Voluntária Contra o Câncer), na tarde de segunda-feira (14).

Ariane Pio

Da Reportagem Local