Associação Sempre Viva Promove Campanha “Lacre Essa Idéia”

A Associação Sempre Viva promove a campanha “Lacre Essa Idéia”, que tem como objetivo a arrecadação de lacres de latas de refrigerante para venda e, assim, compra do material utilizado para a confecção de próteses mamárias, o polietileno. Os interessados em participar da Campanha, deve preencher uma garrafa pet de dois litros com lacres e entregar na sede da instituição. Desde 2004, a Sempre Viva atende voluntariamente mulheres portadoras de câncer, principalmente o de mama. As voluntárias se especializaram na confecção de próteses, turbantes, perucas, luvas e demais acessórios que são doados a mulheres em qualquer fase do tratamento de acordo com suas necessidades.

Em entrevista ao O Regional a presidente da Associação, Sônia Ceneviva, falou sobre o motivo da Campanha: “O polietileno é adquirido da reciclagem; são plásticos reciclados e transformados em pequenas bolinhas. Muitas vezes esse material precisa ser comprado. No mercado, uma prótese do tipo custa em média quatrocentos reais e a ONG doa todas que produz”.

De acordo com a presidente, a ONG envia próteses para 35 lugares do Brasil e também para a Angola: “É uma satisfação poder enviar nosso trabalho para todo o país, mas como o material não é barato nós precisamos ter de onde tirar esse dinheiro. Como muitos lugares precisam dos lacres, nós lançamos essa campanha para arrecadar verba que será destinada a compra do material das próteses”, contou. A Associação entrega aos interessados na Campanha uma garrafa com o selo “Lacre Essa Idéia”. Esse material pode ser adquirido gratuitamente com as voluntárias e deixado em escolas, lojas, bares, restaurantes e demais estabelecimentos. Depois de completada, basta levar na sede da Sempre Viva, localizada na Rua Cambé, 45 na Vila Engrácia.

“Nós pedimos para que todos que tiverem lacres em casa entrem em contato conosco que vamos buscar. Quem entrega as garrafas na nossa sede, nós tiramos fotos e postamos nas nossas redes sociais, exatamente para mostrar o quanto é prazeroso ajudar o próximo”, finalizou a presidente.

