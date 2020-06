Associação São Vicente de Paulo Recebe Doações de Fraldas geriátricas e Produtos de Higiene

A equipe da Energisa Sul-Sudeste realizou a entrega de fraldas geriátricas e itens de higiene pessoal para a Associação de Assistência São Vicente de Paulo, de Catanduva.

Os recursos foram obtidos por meio do Movimento Energia do Bem, que arrecadou doações de forma virtual. Em parceria com a plataforma Evoé, a campanha de financiamento coletivo foi realizada nos 11 estados que o Grupo Energisa atua e funcionou no modelo de matchfunding, no qual para cada R$ 1 doado, a empresa aportou mais R$ 1 até atingir a quantia de R$ 125 mil. Os recursos foram divididos para todas as localidades atendidas pelo Grupo e, antes de efetuar a entrega das doações para a associação, à distribuidora de energia entrou em contato com a instituição para verificar a necessidade e, assim, atender de forma especifica os idosos que são assistidos no local.

A associação recebeu 878 fraldas geriátricas e 20 frascos de desodorante. A irmã Helena Maria Luduvico, vice-presidente da instituição, agradeceu o apoio. “Nós atendemos cerca de 90 idosos e as doações nos permitem mantê-los com dignidade e bem tratados, principalmente nesse período tão delicado que estamos vivenciando. A Energisa Sul-Sudeste nos surpreendeu com essas doações. Agradecemos imensamente a todos que participaram e ajudaram nesta campanha”.

“Ficamos extremamente felizes em ver o resultado de tudo isso. O agradecimento da instituição não é apenas para a distribuidora, são para todos os colaboradores, familiares e amigos que participaram da campanha e contribuíram para proporcionarmos acolhimento e amparo aos nossos idosos”, destacou Gabriel Alves Pereira Junior, diretor-presidente da Energisa Sul-Sudeste.

Sobre o Movimento

Energia do Bem

O Grupo Energisa, por meio do movimento “Energia do Bem”, já doou R$ 5 milhões a 12 iniciativas nos 11 estados onde a empresa atua na distribuição de energia. Além da campanha de doações as instituições que cuidam de idosos, que contou com a participação de colaboradores, seus amigos e familiares, está a aquisição de 11 respiradores pulmonares para hospitais de Minas Gerias e Sergipe e 11 aspiradores portáteis ao Hospital da Criança no Acre.

“Essa é uma das muitas frentes de uma ampla rede de solidariedade liderada pela empresa, em parceria com entidades como SENAI, CNI, IEL, FIEMG, Unesco, entre outras. O nosso objetivo conjunto é contribuir para minimizar o impacto da pandemia de Covid-19 por meio de ações nas áreas de saúde, assistência social, educação, prevenção, cultura e comunicação, entre outras”, enfatizou Daniele Salomão, vice-presidente de Pessoas e Gestão da Energisa.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local

Compartilhe isso: Twitter

Facebook