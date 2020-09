Associação Recomeçar Consegue Certificação Na Secretaria Nacional de Assistência Social

A Associação Recomeçar em Catanduva conseguiu concessão de certificação de entidade beneficente de assistência social na Secretaria Nacional. A portaria com o deferimento do pedido foi publicado no Diário Oficial da União, com data de 28 de agosto.

O documento é assinado pela secretária nacional de assistência social Mariana de Souza Machado Neris.

“Deferir as concessões de certificação de entidade beneficente de assistência social, protocolada no Portal de Serviços da Cidadania Digital instituído pela Portaria nº 2.690/2018, publicada no D.O.U de 31/12/2018, por atender os requisitos legais constantes na Lei nº 12.101/2009, com validade de três anos a partir da publicação desta portaria no D.O.U., nos termos do art. 5º, do Decreto nº 8.242/2014, dispostas por nome da entidade, CNPJ, município/UF, e nº do protocolo eletrônico das seguinte entidades”. Com o deferimento, a entidade pode passar a receber recursos vindos do governo federal.

A Comunidade Terapêutica Recomeçar foi criada em 2009. Trata-se de uma entidade filantrópica que atua em prol de pessoas em situação de vulnerabilidade e exclusão social, política, econômica, cultural e religiosa.

A organização atende em regime de acolhimento social adultos do sexo masculino, apresenta capacidade para atender até 27 vagas, pelo período de até 180 dias prorrogáveis por até mais 90 dias.

A Comunidade Terapêutica Recomeçar também já foi certificada e aprovada no Cadastro Estadual de Entidades – CEE, do Sistema Integrado de Convênios do Estado de São Paulo, de acordo com o Decreto nº 57.501, de 08 de Novembro de 2011. Foi inscrita no Conselho Municipal de Assistência Social COMAS, sob o número atualizado 23/18 desde 13/05/2015.

Em 2016, por meio da Lei 5.755 firmou parceria com a prefeitura para subvenção municipal com vistas à manutenção e execução dos serviços prestados, todavia permaneceu somente por 01 ano ativo. Os serviços executados pela Comunidade Terapêutica Recomeçar, são mantidos por meio de doações da sociedade, amigos, por meio de Doações de Entidades, doações de alimentos, eventos promovidos como noite do pastel, jantares, vendas de feijoada, pizza, massas, e anualmente a Festa de Inverno.

A Comunidade também firmou parceria através de cadastramento no Fórum do município a fim de rateio de benefícios de penas.

A Comunidade mantém convênio com o Estado de São Paulo, por intermédio da Secretaria de Desenvolvimento Social, a Federação Brasileira de Comunidades Terapêuticas, FEBRACT e Programa Recomeço.

Firmou o mais recente convênio e parceria representada pelo Ministério da Justiça, por intermédio da Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas – SENAD.

Karla Konda

Editora Chefe