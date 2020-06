Associação Mahatma Gandhi Realiza Eleição Para Diretoria Da Instituição

No último sábado (13), a Associação Mahatma Gandhi colocou em votação a diretoria para o quadriênio 2020/2024. Com chapa única concorrendo, foram reeleitos e aprovados pelo Conselho Administrativo da instituição o Dr. Luciano Lopes Pastor como Presidente e Marcelo Fernandes como Vice-Presidente, cargos que já ocupavam na gestão anterior. Poucos nomes foram alterados em relação ao período 2016/2020.

Com o auditório do Hospital Mahatma Gandhi lotado por eleitores, antes da votação o Presidente e Vice-presidente explanaram sobre as realizações e ações realizadas nos últimos quatro anos. O Coordenador de Prestação de Contas, Vanderson César Martim, demonstrou a evolução da Associação Mahatma Gandhi nesses quatro anos, quando passou a fazer a gestão de saúde pública em vários pontos do país, chegando ao cenário atual, presente em 22 cidades de cinco estados brasileiros, assim como fez apontamentos do próprio Hospital Mahatma Gandhi, que recebeu benfeitorias, reformas e profissionais que o credencia como uma das referências em tratamento de transtornos mentais e dependência química.

“Foi uma eleição calma. Não tivemos nenhuma chapa concorrendo como oposição e nosso trabalho foi referendado pela concordância de todos, o que confirma que estamos no caminho certo. Esse resultado aumenta nossa responsabilidade e nos incentiva a continuarmos buscando novos horizontes para que o Hospital e a Associação continuem sendo, cada vez mais, motivo de orgulho para os catanduvenses”, explica Marcelo Fernandes.

O Presidente Dr. Luciano Lopes Pastor fez questão de assinalar que “fazemos uma administração absolutamente transparente e essa reeleição nos enche de orgulho pois só nós sabemos o quanto foram difíceis os primeiros anos de nossa administração. Hoje geramos cerca de mil empregos diretos em Catanduva e cerca de 6 mil em todo o Brasil. É esse crescimento acompanhado de desenvolvimento que nos motiva a continuar lutando e acreditando. O nosso muito obrigado a todos que optaram pela nossa permanência na diretoria da instituição. Ainda temos muita história para escrever”.

Veja a relação nominal dos dirigentes : Diretor Presidente: Dr. Luciano Lopes Pastor, Diretor Vice-Presidente: Marcelo Fernandes, Diretor 1º Secretário: Marcelo Bauab de Carvalho, Diretor 2º Secretário: José Mário Ferraz, Diretor 1º Tesoureiro: Marcos Roberto Nishiyama, Diretor 2º Tesoureiro: Marcio Antônio Humel, 1º Diretor Jurídico: Pedro Borghi Junior, Diretor Patrimônio: José Ricardo Costa, Diretor de Compras: Alexandre Fernandes dos Santos. Conselho Fiscal (Efetivo): Albino Gonçalves do Carmo, Antônio Morelli Sobrinho, Manoel Alvares Munhoz. Conselho Fiscal (Suplente): Lucio Vitorino Pivotto Junior. Conselho De Administração: Alonso Wendel Ferreira da Silva, Antônio Donizete Macedo, Brasil Maria, Gabriel Soubhia Morelli, Gabriela Mazzutti, Jean Paes de Oliveira, Leonardo Nogueira Tozatto, Olegário Peres, Rejiana Balzi, Yara Maria Lopes Pastor.

Ariane Pio

Da Reportagem Local

