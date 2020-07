Associação Mahatma Gandhi Inaugura Novo Endereço Do Núcleo Técnico E Administrativo

Na manhã de ontem, (07), a Associação Mahatma Gandhi inaugurou o novo endereço do Núcleo Técnico e Administrativo de Gestão das Ações e Serviços de Saúde. O Núcleo, que antes era na Avenida José Nelson Machado, ocupa hoje melhores e maiores instalações, no centro de Catanduva, à Rua Aracajú, 597.

A inauguração contou com a equipe de colaboradores, diretores da instituição e o Padre Marcelo Eduardo Bonifácio, da Paróquia de São José. Foi uma rápida e pequena reunião em função das proteções quanto ao Covid-19

Segundo o Presidente da Associação Mahatma Gandhi, Dr. Luciano Lopes Pastor, “trata-se de um espaço onde realizamos atividades de gestão administrativa e técnica relacionadas aos serviços de saúde que integram o contrato de gestão com o município de Catanduva”. Este espaço é ocupado pela parte administrativa de todas as UBSs e demais programas de saúde públicas de Catanduva, geridas pela instituição.

“Este novo endereço, mais amplo e mais equipado representa mais um investimento da Associação Mahatma Gandhi em nossa cidade. Os recursos que geramos aqui, aqui mesmo investimos, seja através de geração de empregos, movimentação do comércio e da economia de modo geral. E nos próximos dias estaremos divulgando mais uma novidade. Projetos que virão complementar a atuação de nossa instituição em novas áreas, elevando ainda mais o nome de Catanduva”, afirma o vice-presidente Marcelo Fernandes.

A Associação Mahatma Gandhi conta atualmente com um quadro de cerca de um mil profissionais apenas em Catanduva, além dos empregos que gera nos vários pontos do Brasil.

Ariane Pio

Da Reportagem Local

