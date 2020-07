Associação Mahatma Gandhi Deve Assumir Novo Contrato da UPA

A Associação Mahatma Gandhi deve assumir novo contrato de gestão da Unidade de Pronto Atendimento (UPA). A atual gestora foi a primeira colocada na Chamada Pública, depois de analisadas propostas financeiras, de recursos humanos, plano de cargos e salários dentre outros. Participam do certame outras duas organizações sociais – A Fundação Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto e o Instituto Brasileiro de Desenvolvimento da Administração Hospitalar (IBDAH). O município abriu prazo de cinco dias para recursos apresentados pelas outras duas concorrentes.

De acordo com o aviso, publicado na semana passada no Diário Oficial do Município, a Fundação Faculdade Regional de Medicina de São José do Rio Preto – FUNFARME não apresentou o plano de cargos, salários, benefícios e provisões da equipe gerencial. “O Edital é claro no sentido de que a Organização Social será responsável por dimensionar o quadro de recursos humanos, técnico, administrativo, gerencial e de apoio da Unidade de Pronto Atendimento. Dispõe ainda que, especificamente em relação à equipe gerencial, a Organização Social deverá dispor, no mínimo, de profissional médico, com curso superior completo em Medicina e especialização com RQE em Clínica Médica ou Cirurgia Geral, que deverá desempenhar a função de Diretor Técnico da Unidade, cumprindo carga horária mínima de 20 horas semanais, sendo elas obrigatoriamente no período diurno e de maneira presencial, função ausente na Proposta de Preço da entidade”.

Cita ainda que a carga horária médica apresentada na Proposta de Preço da entidade também não é condizente com o mínimo exigido em Edital, que dispõe que a Unidade de Pronto Atendimento deve oferecer atendimentos de clínica geral 24 horas por dia ininterruptamente, mantendo em sua escala mensal, no mínimo, nove profissionais médicos nas 24 horas, sendo cinco no período diurno e quatro no período noturno, conforme opção VIII da Portaria nº 10 GM/MS de 03 de janeiro de 2017. A entidade apresenta o total de 10 (dez) profissionais médicos, porém muitos com escala de seis horas de plantão, o que não atende a carga horária mínima exigida”.

Sobre o IBDAH, a comissão de licitação inclui “A Proposta de Preço da entidade também não apresentou o quadro de recursos humanos (técnico) suficiente para a condução dos atendimentos 24 horas por dia de forma ininterrupta. Dispõe ainda que deverá ser garantido o atendimento assistencial ininterrupto, 24 horas por dia, 7 dias por semana, com qualidade e eficiência, além de todas as atividades de apoio necessárias, conforme requisitos deste Edital e seus Anexos e demais legislações vigentes. Nesse contexto, a entidade não apresentou em sua proposta financeira os cargos de Biomédico e Técnico em Laboratório, além de apresentação de carga horária do profissional Farmacêutico insuficiente para garantir o atendimento 24 horas por dia na Unidade”.

Mahatma Gandhi foi classificada em todos os itens apresentou o valor anual de R$ 15.060.617,66

Karla Konda

Editora Chefe

Compartilhe isso: Twitter

Facebook