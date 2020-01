Associação Mahatma Gandhi Assume Gestão do Instituto Estadual do Cérebro no RJ

No último dia 09 de janeiro, a Associação Mahatma Gandhi assumiu a cogestão do Instituto Estadual do Cérebro Paulo Niemeyer, especializado no tratamento de doenças do sistema nervoso central e considerado, em todo o Brasil, um dos mais evoluídos hospitais no seu segmento. O modelo de parceria público-privada, possibilita agilidade nas decisões, rapidez na manutenção dos equipamentos e maior eficiência no cumprimento das metas, determinadas e auditadas pela Secretaria Estadual de Saúde, atendendo somente ao SUS.

“Fazer a cogestão de um hospital como o Instituto do Cérebro representa uma grande responsabilidade para toda a Associação Mahatma Gandhi, assim como confirma a qualidade e o reconhecimento do trabalho que a instituição realiza em cinco Estados Brasileiros e mais de 20 municípios. É um orgulho também para todos os catanduvenses, uma vez que foi a partir do Hospital Mahatma Gandhi que nasceu a Associação e é em Catanduva-SP que funciona nossa sede”, destacou o Luciano Lopes Pastor, presidente da instituição.

Criado seguindo uma tendência mundial de concentrar tecnologia, conhecimento e experiência em centros especializados de excelência, a unidade dispõe de 44 leitos, todos de terapia intensiva, realizando mais de mil cirurgias anualmente. O instituto tornou-se uma das instituições do país credenciadas como centro de referência internacional para treinamento de neurocirurgia, pela Federação Mundial de Sociedades Neurocirurgia, sediada em Genebra e para pós-graduação em Neurocirurgia pela Federação Mundial de Sociedades de Neurocirurgia (World Federation of Neurosurgical Societies). Esse reconhecimento comprova a qualidade do serviço que prestado. Como a entidade reúne as sociedades de neurocirurgia do mundo inteiro, a certificação oferece uma visibilidade internacional ao Instituto do Cérebro.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local