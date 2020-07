Associação Mahatma Gandhi Assume a Gestão de Novo Hospital em Guaíba-RS

A Associação Mahatma Gandhi assumiu a gestão do Hospital Berço Farroupilha, de Guaíba-RS, que será inaugurado nesta semana com 10 novos leitos de UTI e uma ala com 30 leitos clínicos, todos destinados ao atendimento de pacientes com Covid-19. Até agora a instituição funcionava apenas como Pronto Atendimento.

“Assumir a gestão deste hospital num momento de pandemia é de grande responsabilidade para todos nós, porém, a Associação Mahatma Gandhi está apta a desempenhar essa missão e proporcionaremos um atendimento digno à população de Guaíba”, afirma o presidente da instituição, Dr. Luciano Lopes Pastor.

O novo hospital será 100% SUS e oferecerá serviços de baixa e média complexidade e fica localizado na região central da cidade. O nome do hospital, “Berço Farroupilha”, é alusivo à Revolução Farroupilha, que teve seu início planejado no município de Guaíba, em 20 Setembro de 1835.

