Associação Filhos Da Lua De Pindorama Realizará Batizado E Troca De Cordões

Acontecerá no sábado (30), a partir das 16h, na Escola Wagner Hage, o evento de Batizado e Troca de cordões dos alunos da Associação Cultural Filhos da Lua, onde também estarão os novos professores das novas modalidades, Dança Circular, Jiu-Jitsu, Teclado e Futebol.

O evento de Batizado é o dia em que o aluno se apresenta para os mestres e professores para poderem trocar suas graduações. Segundo o mestre da Associação o batizado ocorre uma vez por ano aonde vão se encontrar crianças de seis anos a alunos de 40.

Estarão no evento também escola de diversas cidades : Rincão, Mirassol, Rio Preto, Palestina, Nova Granada, Araraquara, Santa Adélia, Novais, Tabapuã, Catanduva, Catiguá, Monte aprazível, Matão e Bebedouro. No dia do batizado estão previstos de 200 a 250 atletas entre mestres professores e alunos.

Mestre Ferro contou que além do trabalho desenvolvido por eles na capoeira ainda tem outras modalidades de esporte para criançada de forma gratuita. “Fora o trabalho da capoeira temos muitas opções na associação como jiu-jitsu, dança circular aula de teclado futebol”.

“O Projeto está em potencial crescimento e pretende atender a uma demanda ainda maior e com mais recursos para os seus beneficiários. Quem quiser ajudar no projeto ou ter maiores informações pode nos contatar pelos telefones (17) 992257635 ou (17) 988156074” finaliza o mestre de capoeira.

A capoeira é uma representação cultural que mistura esporte, luta, dança, cultura popular, música e brincadeira. Caracteriza-se por movimentos ágeis e complexos, onde são utilizados os pés, as mãos e elementos ginástico-acrobáticos. Diferencia-se das outras lutas por ser acompanhada de música. Um dos significados da palavra capoeira refere-se às áreas de mata rasteira do interior do Brasil. A capoeira é disputada por duas pessoas que se defrontam no meio de uma roda formada por outros capoeiristas, ao som de palmas e berimbaus. O objetivo do jogo é derrubar o adversário. O berimbau, principal instrumento que proporciona o som característico, é construído por um pedaço de pau, um pedaço de arame e uma cabaça. A base do jogo é a ginga, pois essa é uma importante forma de ataque e defesa do capoeirista. Na roda de capoeira o praticante manifesta seu conhecimento e desenvolvimento sobre a atividade.

Ariane Pio

Da Reportagem Local