Associação Espírita Paulo de Tarso vai promover bazar beneficente com peças a preço único de R$ 2

No próximo sábado, dia 12, a Associação Espírita Paulo de Tarso vai promover um bazar beneficente. Toda a renda do bazar vai ser revertida para programas sociais desenvolvidos pela própria organização.

O bazar será na Rua XV de Novembro, 2212 – Conjunto Euclides II, das 8h às 17h. As peças terão preço único R$2,00 e englobam roupas, calçados, acessórios femininos e masculinos.

Sobre a Associação

Tudo começou em 13 de fevereiro de 1992 com um grupo de pessoas que trabalhavam por um ideal, sendo este auxiliar de forma direta as pessoas necessitadas materialmente e espiritualmente. Assim, o grupo arrecadava diversos produtos, alimentos, medicamentos, vestuários e brinquedos durante toda a semana, que seria distribuído para os moradores da Favela do bairro Parque Iracema que existia na Cidade Catanduva.

Passando cinco anos de trabalho contínuo na favela, surgiu a necessidade de ter um local próprio onde pudesse ser realizadas, executadas e ampliadas suas atividades. Foi então que em fevereiro de 1997 foi alugado um local onde seria a sede provisória da AEB Paulo de Tarso.

Neste período foi dado início as palestras na sede, sendo a primeira realizada no dia 22 de fevereiro de 1997. E dia 27 de fevereiro, os grupos de estudos começaram todas as quintas-feiras à noite, e mais tarde, a Evangelização Infantil começou em julho de 1997, aos domingos de manhã.

Nessa época também foram desenvolvidos trabalhos como a alfabetização para idosos, cursos diversos para adultos e crianças de bijuteria, pintura em guardanapos, desenho, crochê, tricô, flores de meia de seda e biscuit, atendimento de corte de cabelo e atendimento de enfermagem.

Foi inserida a distribuição gratuita do informativo criado em na casa. E 1 de maio 2006 foi implantado projeto Paulo de Tarso “Fortalecendo a Família” que nasceu da necessidade que se tinha de aumentar a atuação na benemerência que até os dias de hoje oferece jantar todas às noites, servindo mais de 120 pratos de refeição por noite, impreterivelmente, de segunda à sexta-feira das 18:30 às 19:45.

A Associação iniciou o projeto Paulo de Tarso “Ensinando os Primeiros Passos”, sendo esse desenvolvido em contra turno escolar para crianças de 6 a 10 anos e onze meses, do 1º ao 5º ano do ensino fundamental, sendo um dos seus focos principais o apoio pedagógico juntamente com avaliação psicopedagoga, fisioterapia postural, com aula de ecologia, de conscientização, de cultura e arte, aulas diversas de acordo com a necessidade de cada período, passeios, visitas, festas, comemorações e um trabalho com a família, além do acompanhamento de Assistente Social. Dentro deste período foi desenvolvido cinco apostilas de apoio pedagógico para melhoria do trabalho.

A entidade passou a ter como seu Núcleo a Associação Beneficente Gamaliel que atende com palestras, passe e evangelização infantil todas as quartas-feiras e aos sábados estudo da doutrina espírita e evangelização em maio de 2014 foi criado a turma do “Aprendendo com Paulinho”, aonde foram produzidos 7 personagens que tem ajudado no desenvolvimento de aulas de evangelização e de alfabetização das crianças, tornando assim algo mais concreto para eles. Em junho de 2015 foi criado o Projeto Paulo de Tarso “Oportunidade” que atende pessoas que cometeram pequenos delitos e precisam prestar serviço a comunitário.

Em 2021 a Associação Espírita Beneficente Paulo de Tarso completa 29 anos. Até os dias de hoje tem executado todos os seus trabalhos sempre com qualidade e constante aprimoramentos dos mesmos.

O trabalho prossegue com distribuição de produtos e bens diversos e apoio moral.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local