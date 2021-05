Associação Espírita Amor e Caridade Promove Hoje Bazar Beneficente de Inverno

Nesta terça-feira, dia 04, a Associação Espírita Amor e Caridade vai promover um bazar beneficente de inverno. O horário de atendimento ao público será das 14h às 17h, na Rua Sergipe, 410 – Centro. Serão vendidas roupas, calçados, acessórios masculinos e femininos, também adulto e infantil. O bazar terá peças a partir de R$1,00. O objetivo do evento é que pessoas carentes sejam beneficiadas com roupas e sapatos com baixo custo. O bazar seguirá todo o protocolo sanitário contra a Covid-19, tais como: utilização obrigatória de máscara de proteção, disponibilização de álcool em gel e distanciamento social. Além disso, todas as peças foram devidamente higienizadas.

Sobre a Associação Espírita Amor e Caridade – O Centro Espírita Amor e Caridade funciona há 87 anos em Catanduva com trabalhos como estudos, palestras, passes e atendimento mediúnico e assistencial.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local