Associação Dell’arte Será Palco Do Espetáculo ‘Sororidade’

O espetáculo “Sororidade” será apresentado neste sábado, (27) na Associação Dell’arte. A programação é gratuita, começa a partir das 16h30 e o evento é para todo público em geral. A realização é fruto de parceria da Prefeitura de Catanduva, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, Way Company e Grupo Veracidade.

O espetáculo foi contemplado pelo Edital de Incentivo às Artes, do Fundo Municipal de Cultura e tem a direção e coreografia de Thaynná Trida, Matheus Matos e Vinicius Rayzel. Desenvolvido por etapas, “Sororidade” teve sua estreia em julho. De lá para cá foram várias apresentações, com encerramento neste mês de outubro.

O projeto foi lançado no Dia Internacional da Mulher, com diretrizes focadas no valor, força e empoderamento da mulher. As atividades foram voltadas ao público feminino e contemplaram palestras, rodas de conversa, promoção de ações e intervenções públicas.

Focado no público feminino, o espetáculo retrata a trajetória da mulher, com seu encontro, identificação e evolução. Além disso, a mensagem é que elas jamais estão sozinhas contando sempre com uma rede de mulheres para oferecer apoio.

Sororidade é a união e aliança entre mulheres, baseado na empatia e companheirismo, em busca de alcançar objetivos em comum. O conceito da sororidade está fortemente presente no feminismo, sendo definido como um aspecto de dimensão ética, política e prática deste movimento de igualdade entre os gêneros.

Do ponto de vista do feminismo, a sororidade consiste no não julgamento prévio entre as próprias mulheres que, na maioria das vezes, ajudam a fortalecer estereótipos preconceituosos criados por uma sociedade machista e patriarcal.

É um dos principais alicerces do feminismo, pois sem a ideia de “irmandade” entre as mulheres, o movimento não conseguiria ganhar proporções significativas para impor as suas reivindicações. A origem da palavra sororidade está no latim sóror, que significa “irmãs”. Este termo pode ser considerado a versão feminina da fraternidade, que se originou a partir do prefixo frater, que quer dizer “irmão”.

Ariane Pio

Da Reportagem Local