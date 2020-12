Associação Dell’arte Abre Inscrições Limitadas Para Aulas De Teatro Gratuito

Retomando as atividades da Associação Dell’arte para 2021, a associação abre inscrições para o curso de Teatro. As aulas seguirão de maneira presencial de acordo com todas as medidas de segurança devido a Pandemia do novo coronavírus.

As aulas serão toda quarta feira das 19h30 as 21h30 e é totalmente gratuita. O núcleo de Teatro da Dellarte é muito consistente e por lá já passaram atores, atrizes e grupos que estão trabalhando até hoje e vivendo de artes. Os grupos já participaram de festivais de relevância nacional e internacional como o festival de Curitiba e a Semana Roseana em homenagem ao escritor mineiro Guimarães Rosa, em Cordisburgo.

O teatro é uma forma legítima de conhecimento e de expandir os horizontes de informações. Nesse ano de 2020 tivemos que parar as aulas e isso afetou muito nossos alunos. Além disso, na Dellarte temos uma forma de fazer teatro de maneira construtiva onde potencializarmos os alunos que queiram levar o teatro como profissão. – Rafael Back, fundador da associação Dellarte e professor de teatro.

Quer fazer parte? É só se inscrever via Whatsapp ou telefone no número (17) 99731-4406 diretamente com o Professor Rafael Back.

As inscrições têm tempo limitado e poucas vagas por conta das medidas de segurança, então não deixe pra depois.

Ariane Pio

Editora Chefe