Associação De Pais ‘Bola Viva’ Realizará Festival De Futebol No Sábado

No sábado (7) acontecerá o Festival de Futebol da Associação de Pais Bola Viva do Parque Glória com apoio da Smelt Catanduva, com objetivo de incentivar e apoiar as crianças e adolescentes no esporte, no Conjunto Esportivo do Parque Glória, das 8h30 as 11h30.

O professor de educação física Lige explicou que o festival é resultado da escolinha de futebol onde crianças de 8 a 12 anos participam e contam com mais de 50 alunos.

O futebol é uma linguagem universal de milhões de crianças no mundo. O jogo não é um privilégio, mas um direito fundamental das crianças, de acordo com a Convenção dos Direitos da Criança. O futebol desempenha um importante papel na preservação desse direito infantil. É uma linguagem universal de milhões de pessoas em todo o mundo, inclusive de crianças e adolescentes, independentemente de onde sejam, o idioma que falem, ou a religião que sigam.

O denominador comum é a bola, com a qual os meninos brincam numa quadra, no campo, nas ruas, em acampamentos, estacionamentos, inclusive em locais abandonados.

O futebol é o esporte mais popular do mundo. Em muitos lugares do mundo, especialmente na América do Sul e Europa, o futebol é muito mais que um jogo. É um estilo de vida.

Cada vez mais meninos se inscrevem em escolas de futebol, seduzidos em converterem-se em uma grande estrela do futebol mundial. As meninas também estão conquistando espaços dentro desse esporte. Muitas delas talvez mirando em Marta, brasileira eleita mais uma vez a melhor do mundo. A dedicação é cada vez maior.

Na etapa de crescimento, as crianças desenvolvem condições ideais para treinar a habilidade. A partir dos 5 anos de idade, a maioria das crianças está preparada para dar seus primeiro passos no futebol. Adaptam-se aos movimentos e podem apresentar melhor coordenação. Bem controlado e com uma adequada preparação, este esporte pode contribuir com grandes benefícios: aumentar a potência muscular das pernas, melhora a capacidade cardiovascular, estimula a velocidade de reação, a coordenação motora, e a visão periférica, contribui com aumento da densidade óssea femural, aumenta a potência do salto, aumento dos níveis de testosterona, o que fará com que se forme mais tecido muscular e oxigena o sangue.

Ariane Pio

Da Reportagem Local