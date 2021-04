Associação de Diabetes Vai Promover Live Com o Tema ‘Vivendo a Vida Com Essa Tal de Bete’

Intitulada como ‘Vivendo a vida com essa tal de Bete’ a Associação de Diabetes de Catanduva, carinhosamente chamada de Adica, vai promover na quinta-feira, dia 15, às 19h, uma live para abordar o tema. O evento será pela plataforma zoom e vai abordar experiências e informações sobre diabetes. O encontro contará com a participação de Gabriel Ciarelli, Maya Carriço, Pablo Silva, Marina Cavalin, Victoria Gonçalves Bertini. Além do endocrinologista Dr. Victor Vidal, Júlia Vitória Farias e Bruno Bolinelli.

O evento é aberto a toda comunidade. A Adica está presente nas redes sociais (Facebook: @adcatanduva; Instagram: @ad.catanduva), por onde as pessoas podem entrar em contato para tirar suas dúvidas e saber mais sobre a programação da entidade.

Sobre a Adica

Fundada em 18 de abril de 1996, a Associação de Diabetes de Catanduva retomou suas atividades no final de 2020, mais precisamente no mês de novembro. Os envolvidos queriam não só resgatar a história da entidade, mas continuar dando suporte para quem tem a doença.

A entidade não possui fins lucrativos e tem como objetivo levar o maior número de informações possíveis sobre o diabetes.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local