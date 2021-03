Associação de Diabetes Vai Promover ‘Encontro Doce de Mãe’ Nesta Quarta-feira

Nesta quarta-feira, 10 de março, acontece o 1º Encontro Doce de Mãe. O evento é promovido pela Associação de Diabetes de Catanduva (Adica) e será totalmente virtual – realizado pela plataforma Zoom –, às 19 horas.

O objetivo é reunir as ‘mães-pâncreas’, ou seja, mães de crianças diabéticas para que possam sanar dúvidas e interagirem umas com as outras, compartilhando experiências.

Já estão confirmadas as participações de Cristina Estevam (Uberaba/MG), Aureloyse Máximo (Ribeirão Pires/SP), Antonise Coelho (Petrolina/PE) e Juliana Gandolfo (Belo Horizonte/MG).

As mães interessadas em participar devem entrar no grupo de WhatsApp ‘Mãe-Pâncreas’ (https://chat.whatsapp.com/Ge2FumzwNLmJa5UoCBzSbD).

No dia do evento, elas receberão o link para participar do encontro. O Encontro Doce de Mães tem a parceria da Unifipa, Liga de Endocrinologia e Pharmoparia.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local