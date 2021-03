Associação de Diabetes de Catanduva Retoma Atividades Com Nova Identidade Visual

Após um hiato de cinco anos sem movimentações na cidade e região, a Associação de Diabetes de Catanduva, carinhosamente chamada de Adica, retoma suas atividades e, hoje, apresenta sua nova identidade visual.

Entidade sem fins lucrativos, o objetivo da Adica é de levar o maior número de informações possíveis sobre o diabetes.

São oferecidas palestras e campanhas de orientação sobre a doença.

Fundada em 18 de abril de 1996, a Associação de Diabetes de Catanduva retomou suas atividades no final de 2020, mais precisamente no mês de novembro. Os envolvidos queriam não só resgatar a história da entidade, mas continuar dando suporte para quem tem a doença.

“A importância da retomada da Associação é manter seu trabalho educativo e de acolhimento junto à população diabética de Catanduva e região. A Adica não quer atingir somente quem tem diabetes, mas chamar a atenção de todos, uma vez que a doença pode ser descoberta em qualquer fase da vida”, explica a diretoria da entidade.

Para esse recomeço, a Adica ganhou como parceira a Buenas Comunicação, que desenvolveu a nova identidade visual, pensando em algo minimalista, mas com diálogo direto.

“As cores utilizadas representam o Dia Mundial do Diabetes. Procuramos apresentar o nome de forma leve, mas reforçando o propósito. E a gota de sangue representa a união entre todos os que têm ou podem desenvolver a doença”, afirma o diretor de criação da Buenas, Eduardo Masetti.

A Adica está presente nas redes sociais (Facebook: @adcatanduva; Instagram: @ad.catanduva), por onde as pessoas podem entrar em contato para tirar suas dúvidas e saber mais sobre a programação da entidade.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local