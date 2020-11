Associação De Diabetes De Catanduva Realizará Várias Lives Sobre a Doença

Associação de diabetes de Catanduva e Região estará realizando lives no dia 11 e 12 de novembro a partir das 20h30 pelo Instagram. As lives acontecem em comemoração ao dia do diabetes no dia 14 de novembro.

Segundo Rudy Vilarino, voluntário da associação o foco principal é ajudar na educação das pessoas com diabetes, antes havia uma sede fixa, mas hoje está no próprio consultório do dele. Projeto é todo voluntário desde 1986.

Nas lives que acontecerão o tema principal é trazer pessoas que tem diabetes e suas experiências de convívio com a doença.

Cerca de 250 milhões de pessoas no mundo têm diabetes. Os números assustam e ajudam a avaliar o tamanho do desafio para combater essa doença. E para reforçar a conscientização a respeito desse mal, principalmente em relação a sua prevenção e as dificuldades enfrentadas pelos pacientes, foi instituída pela Federação Internacional de Diabetes (IDF) e pela Organização Mundial da Saúde (OMS), no dia 14 de novembro, o Dia Mundial do Diabetes.

De acordo com a Sociedade Brasileira de Diabetes, no Brasil existem, atualmente, mais de 13 milhões de pessoas vivendo com diabetes e esse número tende a aumentar. No Brasil, as Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNT), como diabetes, são responsáveis por mais de setenta por cento das mortes, sendo que o excesso de peso é o maior fator de risco para o aumento da doença. “No Brasil, em 2008, 70,6% dos casos de diabetes em mulheres e 60,3% dos casos de diabetes em homens são atribuídos ao excesso de peso”, destacou a Coordenação Geral de Prevenção de Doenças Crônicas e Controle do Tabagismo do Ministério da Saúde. As lives podem ser acompanhadas pelo Intagram do dia 11: @diabetestipolivre e @adisfpetrolinajuazeiro do dia 12: @rudymavilarinnho e @eloebete.

Ariane Pio

Editora Chefe