Associação Cultural Filhos da Lua Promove Aula On-line de Capoeira

Com o foco de propagar hábitos saudáveis em meio à pandemia, a Associação Cultural Filhos da Lua está promovendo aulas on-line de capoeira. As atividades ocorrem as segundas e quartas-feiras das 19h às 20h e aos sábados a partir das 9h. Atualmente existem em média 90 alunos vinculados ao grupo e a atividade tem como objetivo unir os amantes e defensores da arte e cultura. “Nós trabalhamos através da Associação Cultural Filhos da Lua em duas cidades, onde tínhamos as aulas presenciais que atendiam alunos a partir dos 6 anos e sem limite de idade. Como fomos pegos de surpresa pela questão da pandemia, nós vimos em necessidade de uma adaptação rápida, para que não da mesma forma, mas de alguma forma, não deixássemos de atender pelo menos uma grande maioria dos nossos alunos, e a forma mais eficaz de chegar até a maioria deles, foi oferecer as aulas remota, ao vivo, com professor online”, explicou Juliana Rosa, coordenadora de comunicação do grupo.

Ela explicou ainda sobre a importância de manter o esporte vivo em meio à pandemia. “Com toda essa situação repentina e inesperada, em um momento de mudança em todos os âmbitos da vida dessas crianças, adolescentes e adultos, acreditamos fortemente que o vínculo criado com a Arte e Cultura, sejam uma âncora para todos, pois ali firmamos todos os nossos valores, nossas disciplinas, o entendimento, a mente ocupada e o corpo em atividade e nesse momento em especial, a empatia para com todos que passam por esse momento difícil, onde em um momento do dia, em uma aula de capoeira, seja uma hora de alegria e de partilha, por isso, decidimos abrir as aulas para toda a comunidade, sem distinção de idade ou cidade, e receber todos que sintam vontade em participar”, finalizou.

Maiores informações sobre a Associação e as aulas on-line podem ser obtidas pelo telefone (17)99225-7635 ou (17)99752-0124.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local

