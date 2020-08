Associação Cultural Filhos Da Lua Está Convocando Pessoas Para Doação De Sangue

A Associação Cultural Filhos da Lua está realizando uma campanha para convocação de pessoas interessadas em doar sangue. Os participantes da associação tem a preocupação de ajudar o Hemonúcleo de Catanduva que sempre está com estoque no limite. A associação participa de diversas campanhas e busca melhorar a situação de pessoas carentes, inclusive eles realizam aulas gratuitas para crianças carentes, mas como estamos no momento de isolamento social as atividades estão temporariamente paradas.

E até por esse motivo, da pandemia, eles fazem questão de convidar as pessoas para ajudar essa campanha de doação de sangue e assim não falta no estoque.

Para realizar a doação o candidato deve ter no mínimo 50 quilos, estar descansado (ter dormido pelo menos 6 horas nas últimas 24 horas), estar alimentado (evitar alimentação gordurosa nas 4 horas que antecedem a doação), apresentar documento original com foto emitido por órgão oficial (Carteira de Identidade, Cartão de Identidade de Profissional Liberal, Carteira de Trabalho e Previdência Social). Entre os impedimentos temporários para a doação estão os das pessoas resfriadas, mulheres grávidas, que estão amamentando. Aqueles que fizeram tatuagem nos últimos 12 meses também ficam impossibilitados de doarem. Em caso de situações nas quais há maior risco de adquirir doenças sexualmente transmissíveis o indicado é aguardar 12 meses para realizar a doação de sangue. Já entre os impedimentos definitivos estão os daqueles que contraíram hepatite após os 11 anos, ou Aids, doenças associadas aos vírus HTLV e doença de chagas. Além de pessoas que usam drogas e pessoas com malária. Também relatar se teve covid-19. O Hemonúcleo fica na Rua 13 de Maio, nº 974, no centro de Catanduva. O horário de funcionamento é das 7 às 13 horas de quarta-feira a domingo.

Ariane Pio

Da Reportagem Local

