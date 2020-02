Associação Cultural Filhos da Lua Divulga Vagas Gratuitas Para Aulas em Diversas Modalidades

Desde a mais tenra idade, é visível o envolvimento da criança com a atividade corporal, com brincadeiras de pega-pega, com bola. É válido lembrar aos pais que a infância é o período mais adequado para o início de atitudes saudáveis, pois a criança está aberta para a aprendizagem de novos conceitos.

Com o foco de propagar hábitos saudáveis, a Associação Cultural Filhos da Lua está com vagas disponíveis para aulas gratuitas em diversas modalidades no município de Pindorama.

Na antiga estação ferroviária haverá aulas de Jiu-Jitsu, às terças e quintas, das 19h às 21h; dança circular das 19h às 20h; teclado das 13h30 às 15h30. Na escola Wagner Hage, terá aulas de futebol das 15h às 17h; aulas de capoeira às sextas, das 19h30 às 21h e aos sábados das 14h às 16h. Na Vila Roberto também terá aulas de capoeira às segundas, das 19h às 20h30. A escola Caminho de Luz também realizará aulas de capoeira às quintas, das 19h às 20h30.

O professor de capoeira, Mestre Ferro, destacou a importância das aulas. “O Projeto está em potencial cresci­mento e pretende atender a uma demanda ainda maior e com mais recursos para os seus beneficiários”, salientou.

Para realizar as inscrições preencher a ficha de inscrição direto com o professor e levar 2 fotos 3×4. Mais informações podem ser obtidas através do telefone (17) 99752-0124.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local