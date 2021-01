Associação Comercial e Empresarial e Lavinte Realizam Segundo Treinamento Para Garçons

A ACE em parceria com a Lavinte realizou na manhã de segunda-feira (25), o segundo módulo do treinamento “A Arte de Encantar o Cliente”. O curso foi dividido em dois módulos: o primeiro foi voltado aos líderes e donos de bares e restaurantes e o segundo foi dirigido aos garçons.

O curso aconteceu no anfiteatro da ACE e foi ministrado pela psicóloga organizacional e responsável pelo processo de recrutamento e seleção da LAVINTE, Bruna Granado, e pelo coach Daniel Queiroz.

“Hoje nós trouxemos a informação sobre o atendimento ao cliente, qual a importância dele e o que nós podemos fazer para realmente encantar esse cliente e fazer a diferença nos restaurantes e bares de Catanduva. Além de dicas de como realizar um excelente atendimento, mostrar o quão importante é o cliente reclamar e a relevância disso no sentido de resgatar esse cliente, ouvi-lo, ser atencioso e fazer um atendimento diferenciado. O que nós mais buscamos é que essas pessoas saiam, de alguma forma, impactadas para atender esse cliente e gerar vendas, gerar relacionamento e gerar expectativas positivas para que esse cliente volte à empresa”, destacou a psicóloga, Bruna Granado.

Para a balconista da Débora Bolos, Laura Moura Costa, o curso trouxe uma nova visão sobre o atendimento ao cliente. “Levo de experiência que precisamos aprender a se compreender melhor para buscar ser melhor tanto no ambiente de trabalho, como funcionário, quanto como cliente, para aprender a respeitar as pessoas no ambiente delas”.

Durante o curso foi ressaltado a importância de se manter atento a cada detalhe na hora do atendimento. “Com esse curso, vou prestar mais atenção nas falhas que eu tenho e aprendi que realmente preciso melhorar em algumas áreas, tanto no atendimento quanto no pessoal. Tive muitas experiências com o treinamento, mas o que mais vou levar comigo é que não posso pegar o estresse de algum cliente e trazer para minha vida pessoal”, finalizou a garçonete da Romana Pizzaria, Wanderleia Pereira.

Ariane Pio

Da Reportagem Local