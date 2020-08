Associação Comercial de Catanduva Protocola Novo Ofício ao Executivo

A Associação Comercial e Empresarial de Catanduva (ACE) protocolou novo ofício endereçado a prefeita Marta Maria do Espírito Santo Lopes com o tema flexibilização da quarentena.

No documento, o presidente da ACE, Marcos Escobar, faz uma análise da situação da Covid-19 somente em Catanduva, na qual afirma que a cidade preenche todos os requisitos necessários para alteração de fase. “Conforme os boletins da prefeitura de Catanduva, utilizando-se somente os pacientes residentes no município a taxa de ocupação de leitos é de 21,15%, ou seja, bem abaixo do índice de 70% a 75% determinados para alteração da fase amarela para verde”, afirma.

Requer ainda que o Estado fique responsável com relação aos pacientes de toda a microrregião. “Que seja requerido ao governo de São Paulo a abertura de hospital de campanha do DRS15, devendo ser aplicado o tratamento isonômico como ocorrido na DRS1, tendo em vista que aquela região, com as medidas tomadas encontra-se na fase amarela com índices sugestivos para a verde”.

Afirma ainda que na mesma região, houve uma subdivisão em seis microrregiões, o que teria proporcionado a mudança. “sendo a aglomeração infinitamente maior ao da cidade de Catanduva, com uso do transporte público, metrôs, trens e nem com a flexibilização adotava houve aumento de casos”.

A ACE solicita ainda que o Município busque um estudo técnico cientifico do Governo do Estado que demonstre que a redução de horário de trabalho de 4 horas ou o fechamento dos estabelecimentos como proposto no Plano São Paulo são realmente eficientes para a diminuição do índice de contágio.

Pede ainda prazo de 48 horas para que o ofício seja respondido. “O não fornecimento dos requeridos documentos e pedido de informação poderão ser enquadrados como prevaricação, podendo ainda incorrer em danos morais e materiais em desfavor dos associados da ACE que estão sendo cerceados do direito do trabalho em virtude do decreto sem demonstrar a eficácia das medidas adotadas, informando que em caso de omissão do Chefe do Executivo impetrará as medidas cabíveis na esfera Cível”.

E pela nona atualização, Catanduva que está inserida na região de São José do Rio Preto, permanece na fase laranja do Plano São Paulo. Com isso, a cidade fica sem mudanças no que é permitido abertura.

