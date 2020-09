Associação Brasileira De Planetários Convida Para Sessão Virtual No Dia 22 De Setembro

De Norte a Sul do país, os planetários estão fechados por conta da pandemia mas a associação brasileira de planetários realizará no dia 22 de setembro, às 10h, no Canal da ABP no Youtube uma sessão virtual para aqueles que amam saber sobre o universo e tudo que acontece com ele.

“Ainda não podemos recebê-los em nossas cúpulas, mas estamos trabalhando em uma sessão virtual, ao vivo, que será apresentada por planetaristas profissionais de diferentes regiões do Brasil por meio da plataforma Zoom” segundo a organização do evento.

A sessão será gratuita e transmitida ao vivo (LIVE) no Canal do YouTube, onde ficará gravada para acesso posterior. “Vamos aproveitar o Equinócio de Primavera (um fenômeno que acontece no próximo dia 22 de setembro, às 10h31min pelo horário de Brasília) para trazer um pouco de Astronomia para vocês. Vamos falar sobre os movimentos da Terra, as estações do ano, as constelações e muito mais”.

A sessão terá uma duração aproximada de 30 minutos, com um tempo ao final (de no máximo mais 30 minutos) para os planetaristas responderem eventuais perguntas. Seu conteúdo é destinado a “todos os públicos” (do Fundamental I ao Ensino Médio). Como na plataforma Zoom não cabem todos os interessados, apenas os cinquenta primeiros educadores inscritos, entre professoras e professores, coordenadores pedagógicos e diretores, vão poder interagir diretamente com os apresentadores da sessão virtual, eles decidiram abrir o canal também pelo YouTube devido a grande quantidade de inscrições para interagir com os planetaristas na plataforma Zoom.

O canal no YouTube para qualquer pessoa assistir é: https://www.youtube.com/c/associacaobrasileiradeplanetarios.

Ariane Pio

Da Reportagem Local