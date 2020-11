Associação Beneficente Amigo Germano vai Promover Nesta Terça Palestra Espírita

A Associação Beneficente Amigo Germano vai realizar nesta terça-feira, 10 de Novembro, às 20h, uma palestra espírita on-line. O tema abordado será “A juventude é o futuro do espiritismo? Sim ou não?”. O evento será transmitido ao vivo pelo Facebook: Amigo Germano e também pelo YouTube: Amigo Germano Catanduva.

“O Amigo Germano tem por finalidade o estudo, a prática e a difusão do Espiritismo em todos os seus aspectos, com base nas obras de Allan Kardec que constituem a Codificação Espírita”, ressalta a descrição da associação.

A palestra contará com a participação de jovens e adolescentes de Catanduva e cidades da região, como Cajobi, Santa Adélia e Novo Horizonte. Haverá espaço para o público interagir e enviar perguntas através do chat on-line.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local