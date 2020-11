Assistente Virtual Desenvolvido Pela Prodesp Amplia as Possibilidades de Atendimentos

Durante o período de quarentena no Estado, em que unidades de atendimento presencial de diversos órgãos foram fechadas como medida de prevenção ao coronavírus, a Prodesp – empresa de Tecnologia do Governo de São Paulo -, uniu esforços para oferecer soluções que facilitassem a vida dos cidadãos por meio da tecnologia.

Uma das novidades implantadas no período foi o ‘Defi’, um assistente virtual disponível no site da Defensoria Pública do Estado (www.defensoria.sp.def.br), para aumentar o leque de opções para atender quem precisa de assistência jurídica gratuita para questões criminais, cíveis e de família.

Lançado em 24 de agosto, o Defi já é responsável por 3,3 milhões de interações com cidadãos que buscam a instituição. São cerca 75 mil usuários cadastrados. “O chatbot desenvolvido pela Prodesp ampliou as possibilidades de atendimentos realizados pela Defensoria em todo o Estado. O agendamento virtual além de aprimorar a relação com o cidadão, torna previsível a atuação do órgão com relação às demandas futuras”, explica o presidente da Prodesp, André Arruda.

O Defi funciona como um robô, que por meio da inteligência artificial recebe informações básicas dos usuários, compreende as demandas e as encaminha à unidade competente para conclusão do atendimento. Além disso, ele permite ao cidadão agendar data e horário para atendimento, que acontece por meio de um chat com funcionários da Defensoria, nas 66 unidades do órgão no Estado.

Prodesp – A Prodesp é a empresa de Tecnologia da Informação do Governo do Estado de São Paulo. Criada em 1969, também é responsável pela gestão e operação do programa Poupatempo. Em 2016, foi eleita a melhor empresa do segmento Indústria Digital do Brasil, no ranking Melhores & Maiores da revista Exame. Por quatro anos consecutivos (2016, 2017, 2018 e 2019), a empresa foi contemplada com o Destaque do Ano, do Anuário Informática Hoje, na categoria “Prestador de Serviços para Governo (empresas de grande porte)”.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local