Assistência Social Orienta Moradores de Rua Sobre Coronavírus

O trabalho social desenvolvido pela Prefeitura de Catanduva está focando a prevenção ao coronavírus junto às pessoas em situação de rua. Esse público é acompanhado pela equipe do Centro Pop, que elaborou ação de conscientização quanto aos perigos do novo vírus. O assunto tem sido abordado em atividades internas e durante abordagens nas ruas.

O grupo recebe informações sobre a prevenção e os cuidados com a higienização que todos devem ter para evitar a infecção. Além disso, foram intensificadas as abordagens, que são acompanhas pela distribuição de kits de higiene. Também são dadas as orientações sobre acesso à rede de serviços da cidade, onde eles devem buscar ajuda, em caso de sintomas.

“O objetivo é sensibilizar as pessoas em vulnerabilidade nas ruas a se cuidar e evitar que elas fiquem doentes ou que transmitam o vírus aos demais”, comentou Maria Ângela Tomanin, responsável pelas atividades do Centro Pop.

As instalações do Centro Pop, que recebem diariamente as pessoas em situação de rua, são higienizadas de forma constante. Cuidado especial é direcionado à área de banho e aos locais para lavar as mãos.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local

