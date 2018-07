Assistência Convoca 300 Beneficiários Para Cadastramento do BPC

A Assistência Social de Catanduva está convocando com urgência os beneficiários que ainda não realizaram o Cadastro Único para o Benefício de Progressão Continuada (BPC). Cerca de 300 catanduvenses ainda não realizaram o cadastramento. O setor informa que a não realização implicará na interrupção do benefício. A informação foi publicada na Imprensa Oficial do Munícipio desta quinta-feira.

“Este cadastro se faz necessário para continuar recebendo o BPC”, ressaltou o setor. Os beneficiários devem comparecer em um CRAS (Centro de Referência da Assistência Social) próximo de sua residência ou na sede da Secretaria de Assistência Social.

A lista com os nomes dos convocados está disponível no Diário Oficial do Município, que pode ser acessado através do site http://www.catanduva.sp.gov.br/ .

Para a realização do CadÚnico, é obrigatório o agendamento, bem como a apresentação da carta recebida via correio para que seja realizado. O beneficiário também deve apresentar o comprovante de residência e o CPF de todos que moram na casa.

O BPC é um benefício assistencial que garante o repasse de um salário mínimo mensal para idoso acima de 65 anos ou pessoa com deficiência física, mental, intelectual ou sensorial de longo prazo, que o impossibilite de participar de forma plena na sociedade, em igualdade de condições com as demais.

SERVIÇO

Confira os locais que estão fazendo a atualização do BPC: CRAS Bom Pastor localizado na Avenida Pastor José Dutra de Morais, 99 – Bom Pastor. Os telefones para mais informações são (17) 3521-4212 ou 3523-1427.

CRAS Imperial que está localizado na Avenida Porto Novo, 498, no Jardim Imperial. O telefone para mais informações é (17) 3522-0282.

CRAS Juca Pedro que atende na Rua Tietê, 1.890, no Jardim Soto (Antigo CSU). O telefone é (17) 3524-3566.

A Secretaria de Assistência Social está localizada Rua Natal, 212, no bairro São Francisco. O telefone disponível é o (17) 3524-9230.

Da Reportagem Local