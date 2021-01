Assembleia de Deus Arca da Aliança Distribuiu 600 Cestas Básicas para Famílias

Na última sexta-feira, 31 de Dezembro, a Assembleia de Deus, Arca da Aliança, realizou a distribuição de alimentos para famílias carentes. Intitulada como ‘Natal Sem Fome’ a igreja distribuiu mais de 15 toneladas de alimentos.

“Fazemos o processo de seleção por bairro e nós mesmos fazemos a entrega das cestas para constatar se as famílias cadastradas realmente precisam de ajuda”, explicou o Pastor da Assembleia de Deus, Arca da Aliança, Marcelo Araújo.

Com os alimentos arrecadados, 609 cestas básicas estão sendo distribuídas em diferentes bairros de Catanduva, além de cidades da região como Catiguá, Uchôa, Palmares Paulista, Santa Adélia, Pindorama, Irapuã, Elisiário e Paraíso.

“Quero agradecer a todos que contribuíram com a nossa campanha. Com certeza essas cestas ajudarão muitas famílias”, finalizou o Pastor.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local