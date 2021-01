Asfalto Cede e Tomba Caminhão que Faria Recapeamento na Rua Antonio Girol

Um caminhão tombou depois de o asfalto ceder e ‘engolir’ as rodas do veículo na manhã de ontem.

O caso aconteceu na Rua Antonio Girol , esquina com a Rua Colina, no Parque Glória, na manhã de ontem.

O caminhão, que seria usado para o recapeamento asfáltico da via, teve de ser retirado com a ajuda de um guincho.

O Regional entrou em contato com prefeitura que respondeu em nota:

“Onde o caminhão tombou devido o afundamento do asfalto é justamente onde tem uma galeria, que lá atrás foi construída pela prefeitura de Catanduva, o caminhão que aparece na foto divulgada em rede social é da empresa contratada pela Saec para fazer o recapeamento, e neste dia o pessoal estava fazendo manobras e bem no trecho desta galeria o asfalto cedeu devido o caminhão. Então como aconteceu isso, a empresa que fez a galeria por parte da prefeitura já foi acionada e vai fazer o reparo, já o serviço de recape da empresa do caminhão continua normalmente no trecho, mas agora essa parte terá que ser avaliada e reparar para que depois ocorra o recape nessa parte do incidente”.

Ariane Pio

Da Reportagem Local