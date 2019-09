ASAAP Inaugura Nova Sede Na Sexta-Feira Com Novidades

Na sexta-feira (13), às 14h, será inaugurada a nova sede da ASAAP, Ateliê Amor ao Próximo, com local amplo agora tendo uma loja para os trabalhos das voluntarias. Além disso, o trabalho voluntário está com um leque aberto para mais entidades.

Segundo Maria Beatriz Hernandez Calixto, presidente da ASSAP contou que as envolvidas sentiram necessidade de lugar maior para trabalhar e expor o trabalho e também um local adequado para atender as demandas de ajuda. “Estamos muito ansiosas para a inauguração do novo ateliê e o objetivo do nosso serviço é sempre fazermos doações materiais isto é, não doamos nada em dinheiro e sim material como produtos e alimentos” explicou a presidente.

Maria Beatriz ainda falou que as últimas ações foram feitas em prol do Asilo com entrega de lençóis, leite para a Legião Mirim e prendas para a Quermesse da Casa do Menor.

A presidente enfatizou que agora elas poderão ajudar mais entidades e as que tiveram interesse podem procurar o ateliê que atenderá todos os dias, mas ainda sem hora definida, além de todos os trabalhos artesanais e doces que elas desenvolvem também em prol dos necessitados. O trabalho voluntário é o conjunto de ações de interesse social e comunitário em que toda a atividade desempenhada reverte-se a favor do serviço e do trabalho com objetivos de escolaridade, cívica, científicos, recreativos, culturais etc. É feito sem recebimento de qualquer remuneração ou lucro. É uma profissão de prestígio social, visto que o voluntário ajuda quem precisa, contribuindo para um mundo mais justo e mais solidário.

Quando nos referimos ao voluntário contemporâneo, engajado, participante e consciente, diferenciamos também o seu grau de comprometimento: ações mais permanentes, que implicam em maiores compromissos, requerem um determinado tipo de voluntário, e podem levá-lo inclusive a uma “profissionalização voluntária”; existem também ações pontuais, esporádicas, que mobilizam outro perfil de indivíduos.

O trabalho voluntário tem se tornado um importante fator de crescimento das organizações não-governamentais, componentes do Terceiro Setor. Altruísmo e solidariedade são valores morais socialmente constituídos vistos como virtude do indivíduo.

Ariane Pio

Da Reportagem Local