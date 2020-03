ASA De Catanduva Está Com Projeto Piloto Para Castração De Felinos

A ONG ASA estará realizando cadastro para castração em Projeto Piloto Popular e Gratuito de felinos (gatos e gatas) dos moradores do Bairro Nova Catanduva 1.

O cadastro do projeto piloto de castração deve ser feito pessoalmente na Sede da ASA – Rua Maracaí, nº 99 – Parque Iracema – Catanduva/SP. São exigidos alguns documentos necessários para o cadastro como RG e Comprovante de Residência com a presença do Morador.

O morador também deve ficar atento quanto ao dia de atendimento, somente aos sábados das 8h30 as 11h30.

Segundo a ASA não serão aceitas ligações para cadastro, devido a comprovação de residência do bairro, por isso a presença física é fundamental.

A ONG também orienta a população sobre a importância da castração, pois o número de animais abandonados na cidade é grande por enquanto o bairro atendido será Nova Catanduva I.

Além disso, a ASA realiza vários outros tipos de campanha como o projeto visa também alertar a população sobre os maus tratos. “Maltratar é crime” e desenvolve vários projetos para arrecadação de dinheiro para dar continuidade aos trabalhos da ONG.

Ariane Pio

Da Reportagem Local